L’Eurosets di Medolla presenta Colibrì, il più leggero dispositivo per supporto vitale extracorporeo

MEDOLLA- Eurosets, azienda con sede a Medolla e leader nella progettazione produzione e commercializzazione di dispositivi medici avanzati, in occasione della 36esima edizione del congresso europeo EACTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery) che quest’anno si svolge a Milano dal 5-8 ottobre, ha annunciato il lancio commerciale di Colibrì, il più leggero dispositivo salvavita, in grado di sostituire temporaneamente la funzione cardiaca e polmonare di pazienti adulti, pediatrici, neonatali.

A meno di due anni dal lancio sul mercato di ECMOlife, Colibrì integra ed espande il portafoglio prodotti di Eurosets introducendo una tecnologia innovativa, indicata all’uso in diverse applicazioni terapeutiche, tra cui la rianimazione cardiopolmonare extracorporea (E-CPR) in caso di arresto cardiaco, l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) e il supporto circolatorio meccanico (MCS).

I casi di arresto cardiaco in Europa ogni anno sono circa 400mila con percentuali di sopravvivenza pari al 5%-10%. Dispositivi per ECMO come Colibrì verranno sempre più impiegati nelle procedure di rianimazione cardio polmonare (RCP) all’interno della “catena della sopravvivenza”, realizzando un vero e proprio percorso salvavita per l’arresto cardiaco. Si ipotizza che grazie all’impiego di questi dispositivi la percentuale di sopravvivenza possa arrivare al 60%.

Dotato di una pompa centrifuga a levitazione magnetica e di un dispositivo in grado di ossigenare artificialmente il sangue, Colibrì è il device per supporto cardio-respiratorio più leggero e compatto sul mercato, ideale in tutti gli scenari in cui la trasportabilità intra ed extra-ospedaliera sono determinanti, comprese le operazioni di soccorso più estreme. Le sue dimensioni minime, l’ergonomia ottimale e la possibilità di essere collocato all’interno di uno speciale zaino indossabile, munito anche di gancio verricellabile, ne permettono infatti il trasporto in modo estremamente agevole ovunque si trovi il paziente, rendendo così Colibrì il sistema più versatile nel suo ambito applicativo.

Oltre che sui pazienti adulti, il dispositivo- grazie ad una pompa centrifuga dedicata- può essere utilizzato su pazienti in età pediatrica o addirittura neonatale. In questi casi, si interviene per problematiche legate a gravi patologie congenite a carico dell’apparato cardiocircolatorio o cardiorespiratorio.

In aggiunta alla estrema trasportabilità e alla capacità di sostituirsi temporaneamente alle funzioni del cuore e del polmone, Colibrì permette un monitoraggio avanzato della procedura in corso, ed è fornito di una connessione Wi-Fi che ne consente l’osservazione dei parametri vitali anche da remoto, garantendo così maggiore sicurezza e affidabilità per gli operatori sanitari.

“Due anni dopo il successo del lancio di ECMOLife, che ha supportato oltre 3.000 pazienti critici in più di 40 paesi nel mondo, il portafoglio di Eurosets si amplia con il lancio di Colibrì, un sistema innovativo il cui potenziale potrà rivoluzionare le procedure di rianimazione cardiopolmonare e fornire un importante contributo in termini di aumento della percentuale di sopravvivenza – afferma Antonio Petralia , ceo, vice presidente esecutivo e direttore Tecnico-scientifico di Eurosets – C’è un unico imperativo cui Eurosets non può sottrarsi: continuare ad innovare e investire nella ricerca e sviluppo per migliorare il portafoglio prodotti e Colibrì è pienamente in linea con questa visione. Inoltre vogliamo continuare a perseguire la nostra mission rappresentata appieno dal nostro claim “Every life matters”, rispondendo con soluzioni innovative alle diverse necessità di cura”.

Colibrì è attualmente in fase di introduzione controllata in alcuni centri europei selezionati, al termine della quale seguirà un lancio commerciale aperto a tutto il mercato europeo e internazionale.