Màt, al via la Settimana della Salute Mentale: si parte con la “passeggiata per l’inclusione”

MODENA- Sarà la “passeggiata per l’inclusione” a dare il via a Màt, la più grande manifestazione corale in Italia dedicata alla settimana della salute mentale che- dal 22 al 29 ottobre- prevede un centinaio tra incontri, approfondimenti, spettacoli ed eventi a Modena e nei comuni della provincia per affrontare un tema spesso dimenticato.

L’appuntamento con l’evento di apertura della Settimana della Salute Mentale è per questo sabato 22 ottobre alle 15 in Piazza Roma, a Modena. Da qui, dopo i messaggi di benvenuto alla partenza, i partecipanti percorreranno via Emilia Centro, lungo la quale verranno realizzate brevi performance teatrali sui temi della salute e della malattia mentale. La passeggiata per l’inclusione sarà accompagnata dalla musica della banda cittadina e di Mattabanda.

All’arrivo, presso La Tenda di Viale Monte Kosika, sono previsti interventi da parte di autorità e istituzioni.

La prima giornata di Màt prosegue con l’associazione Idee in Circolo, dalle 18 a Lo Spazio Nuovo di Viale IV Novembre 40/B: protagonista la musica dal vivo a cura di Radioliberamente, “Un Canto per la Salute Mentale – Laboratorio della voce #under25” feat. Nevruz (progetto a cura di Trame/Mumo/Social Point) e gli allievi dell’Accademia musicale di Pan di San Cesareo.

Non solo: in programma anche laboratori per bambini e famiglie targati “Magico Mundo Free”, il laboratorio di burattini “Biancaneve ecologista” del Gran Teatro dei Burattini di Luciano Pignatti, la biblioteca vivente in collaborazione con Arcigay Modena Matthew Shepard e l’animazione artistica del laboratorio Ufficio Mani Sporche.

Una festa che promuove concetti come l’inclusione sociale e l’integrazione, pensata per sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle tematiche della salute mentale, che continua al Vibra di via IV Novembre 40/A con il concerto di Dj Gruff e Antonino Barresi, uniti in una collaborazione sonora particolare e travolgente.

Màt è socialità, approfondimento e grandi protagonisti. Come l’autrice Neviana Calzolari, che sarà domenica 23 ottobre alle 17 alla Sala delle Mura di Castelnuovo Rangone con l’incontro ‘Poetica della transizione’: l’appuntamento approfondisce il tema “salute mentale e transizione di identità sessuale” in un’ottica poetica e artistica, attraverso la presentazione della sua produzione letteraria. Uno studio pubblicato nel 2022 dai ricercatori italiani Pinna e Colleghi su 165 studi internazionali, rivela che i problemi di salute mentale sono maggiormente diffusi nell’ambito della popolazione trans, rispetto alla popolazione generale. In particolare, si tratta di una maggiore prevalenza di disturbi di ansia, dell’umore e di somatizzazioni, nonché di utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti.

Anche i comportamenti anticonservativi, tra cui suicidi e tentavi di suicidio, sono più presenti. È importante disporre, in particolare a livello di salute pubblica, di programmi di prevenzione specificamente rivolti a questa popolazione, che rischia di rimanere esclusa dagli usuali percorsi di cura.

Neviana Calzolari – introdotta da Monique Bonacorsi, assessora a Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria del Comune di Castelnuovo Rangone – dialogherà con lo psichiatra Giorgio Mattei su alcune tematiche incentrate sulla transizione di identità sessuale approfondendole dal punto di vista sociale, sanitario e psicologico.

“L’autrice dà al tema della transizione un respiro più ampio – spiega Mattei – rendendolo non solo appannaggio di un gruppo ristretto di persone, ma fondamentalmente di tutti noi. Infatti, i momenti importanti della vita di ogni essere umano sono spesso, per non dire sempre, passaggi, stati trans, cambiamenti di identità: dall’identità di figlio o figlia, a quella di genitore o genitrice; dall’identità di studente, o studentessa, a quella di lavoratore e lavoratrice; dall’identità di persona sana, a quella di persona malata; dall’identità di persona giovane, a quella di persona adulta prima, anziana poi”.