Mezzo pesante si ribalta in via Emilia Ovest

Un camion si è ribaltato nella mattinata di giovedì 20 ottobre- intorno alle 11.40- alla rotonda di via Emilia Ovest, in corrispondenza dello svincolo per lo scalo merci di Marzaglia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo finito su un fianco.

Il conducente del camion, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.

