Mirandola, va in pensione Miranda Corradi: la responsabile dei Servizio economici del Comune

Nata a Mirandola, dopo aver frequentato il “Liceo Pico” ed essersi laureata in Economia e Commercio presso l’Ateneo di Modena, ha lavorato per alcuni anni per un’associazione di categoria e poi per sette anni presso il Comune di Concordia.

Entrata in servizio alla fine del 1994 presso l’Ufficio Interventi economici del Comune di Mirandola, Miranda lo ha diretto sino al recente pensionamento.

Impegnata su vari fronti, Miranda collabora con l’ANCI regionale e nazionale, fa parte dell’Osservatorio regionale sulle Ludopatie ed è docente della Scuola Interregionale di Polizia Locale di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.

Oltre che per la partecipazione ai convegni nazionali, è conosciuta per i libri e i prontuari scritti in materia di attività produttive e pubbliche manifestazioni.