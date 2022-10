Più di 250 bambine e bambini a Medolla per “Dolcetto o Scherzetto?”

MEDOLLA -Un esercito di mostricciattoli, streghe, vampiri, lupi mannari, ha invaso sabato pomeriggio Medolla. Erano più di 250 le bambine e i bambini in maschera che hanno festeggiato Halloween con un “Dolcetto e scherzetto” tra le vie del paese.

L’appuntamento dà il via alle feste in programma anche nei prossimi giorni nella Bassa, fino a lunedì. Quello di sabato di Medolla è stato organizzato da associazione Scuola viva con il patrocinio del Comune di Medolla e la collaborazione ella biblioteca e del gruppo Piedibus.

Anche questa volta il comitato dei genitori medollesi non ha sbagliato un colpo: i piccoli e le loro famiglie hanno trovato un ambiente accogliente e sereno, ordinato, e tutto si è svolto nel migliore dei modi.

I 250 bambine e bambini e le loro famiglie si sono dati appuntamento nella piazza dietro al teatro, e lì sono stati divisi in una decina di gruppi. Ognuno aveva due volontari del Piedibus a fare da guida, e un percorso prestabilito che toccava una decina di negozi del paese. Per un’ora, quindi, i diversi gruppi hanno percorso le strade di Medolla bussando alle porte dei commercianti e delle negozianti che li aspettavano con i dolcetti pronti. Molto divertimento per tutti, organizzatori e organizzatrici e piccole e piccoli ospiti.

