Povertà educativa, disagio e fragilità: il progetto dell’Ucman entra “in graduatoria”

MEDOLLA- Un anno fa la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento politiche per la famiglia, aveva indetto un bando dal titolo “Educare in Comune” per contrastare la povertà educativa derivante da situazioni di disagio e fragilità.

Gli uffici dell’Unione avevano predisposto un elaborato progetto incentrato su 5 obiettivi: RullifrulliTeatro, WebRadio, Musica & Computer, Dopoposcuola specializzato e Amico tutor. Ogni percorso è stato studiato per contrastare le situazioni di fragilità familiari, personali e – non da ultimo – derivanti dal lungo periodo pandemico.

Importante il coinvolgimento delle famiglie e di altri soggetti che operano o che hanno operato nelle scuole dell’Unione e di Mirandola, con ex ‘scolari’, diplomati, laureandi e laureati che sono stati indicati nel progetto come elementi chiave per sostenere i ragazzi delle scuole di Primo grado dell’Unione.

Dopo un lungo iter nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria provvisoria, nella quale solo due enti pubblici dell’Emilia- Romagna sono stati inseriti: e uno di questi è l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con l’approvazione per la cifra richiesta di 270mila euro, di cui circa 42mila cofinanziati: «Non possiamo che essere soddisfatti di questo importante riconoscimento al lavoro dei nostri collaboratori – ha dichiarato l’assessore alla Scuola Luca Prandini – che arriva a premiare le scuole dei comuni dell’Unione, Mirandola e la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli. I progetti che sono stati predisposti sono importanti e ci aspettiamo di vedere buoni risultati, che come giunta dell’Unione valorizzeremo per dimostrare come la collaborazione tra gli enti del territorio è il vero “asso nella manica” per ottenere servizi e opportunità per i cittadini. In questo caso, è ancora più importante che i benefici ricadano sui ragazzi delle scuole primarie e sulle realtà educative come RulliFrulli e la Fondazione Andreoli, che rappresentano gli strumenti di formazione dei ragazzi del nostro territorio».

A breve verrà resa nota la graduatoria definitiva e i progetti potranno entrare nelle aule.

«Siamo felici di questo risultato, in un momento molto particolare per l’Unione, che vede ancora una volta riconosciuta la propria forza e il proprio impegno – ha detto il presidente dell’Unione Alberto Calciolari – a dimostrazione che solo unendo le forze si ottengono risultati importanti. Esprimo un sincero ringraziamento agli uffici e ai collaboratori dell’Unione che hanno permesso questo importante riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri».