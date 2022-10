Promozione: al San Felice lo scontro diretto col Trebbo, primi successi per V. Camposanto e Quarantolese

di Simone Guandalini – Risponde immediatamente il San Felice dopo il ko interno contro l’Atletic Cdr Mutina arrivato la scorsa settimana: la formazione giallorossa, infatti, trova un importante successo nel match di alta classifica sul campo del Trebbo (0-2) che le consente di scavalcare proprio i rivali di giornata e quelli della scorsa settimana (0-0 contro l’Atletico Spm) in classifica, balzando al secondo posto a quota 15 punti (-3 dallo Zola Predosa primo, vittorioso 1-0 contro il Monte San Pietro). A firmare il successo del San Felice contro il Trebbo, le reti di Roccato nel primo tempo e Ndrejaj nella ripresa. Tra le altre formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone C di Promozione, trova la prima vittoria stagionale la Quarantolese, che batte 2-0, in casa, la Vadese Sole Luna e scavalca in questo modo la formazione bolognese in classifica, abbandonando l’ultimo posto: a bersaglio al 28′ Mambrini, che sfrutta al meglio un cross di Carlassare, e, 10 minuti più tardi, Cavicchioli, servito dallo stesso Mambrini. Primo successo stagionale anche per la Virtus Camposanto che, dopo aver ottenuto due pareggi e tre sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato, supera 2-0 il Fossolo davanti al proprio pubblico e sale a quota 5 punti in classifica (in gol El Madi nel primo tempo e Tecku nella ripresa), scavalcando un Cavezzo che continua il proprio momento negativo venendo sconfitto e superato in classifica, nell’anticipo del sabato pomeriggio, dal X Martiri, che passa allo stadio “Borsari” con una rete di Protti al 37′.

Promozione, Girone C, risultati giornata 6:

Cavezzo – X Martiri 0-1 (Protti)

Atletic Cdr Mutina – Atletico Spm Calcio 0-0

Calcio Zola Predosa – Msp Calcio 1-0

Castelnuovo – Porretta 1924 0-2

Faro Coop – Casumaro 3-0

Quarantolese – Vadese Sole Luna 2-0 (Mambrini, Cavicchioli)

Trebbo 1979 – San Felice 0-2 (Roccato, Ndrejaj)

Virtus Camposanto – Fossolo 76 Calcio 2-0 (El Madi, Tecku)

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 18

San Felice 15

Atletic Cdr Mutina 14

Trebbo 1979 13

Faro Coop 12

Porretta 1924 10

Castelnuovo 8

Atletico Spm Calcio 8

Fossolo 76 Calcio 7

Casumaro 7

Msp Calcio 6

X Martiri 6

Virtus Camposanto 5

Cavezzo 4

Quarantolese 3

Vadese Sole Luna 1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017