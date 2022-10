Promozione: il San Felice cade contro l’Atletic Cdr Mutina, ko anche Cavezzo, V. Camposanto e Quarantolese

di Simone Guandalini – Domenica da dimenticare per le formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone C di Promozione: per San Felice, Quarantolese, Cavezzo e Virtus Camposanto arrivano, infatti, quattro ko nelle rispettive gare. Il San Felice, a punteggio pieno prima di questa giornata, ma ora quarto in classifica, cade davanti al proprio pubblico (allo stadio “Borsari” di Cavezzo) contro l’Atletic Cdr Mutina (0-2), tra le più serie candidate alla promozione in Eccellenza. Dopo un primo tempo equilibrato, ma avaro di occasioni da gol (per il San Felice ci prova di testa Bacchiega), la gara si decide nella ripresa: già in avvio l’Atletic Cdr Mutina trova il vantaggio, con De Lauri bravo a ribadire in rete dall’interno dell’area la ribattuta del portiere di casa Neri su un tiro-cross dalla destra. Il San Felice rimane poi in dieci uomini per l’espulsione di Bacchiega che, già ammonito e lanciato a rete, colpisce il portiere ospite Mawuli, che lo aveva anticipato in uscita. L’episodio scatena le proteste dei padroni di casa, che, comunque, non si danno per vinti e sfiorano il pari con Bernabiti. Nel finale arriva, però, la rete del definitivo 2-0 per l’Atletic Cdr Mutina, firmata da Ligabue.

Cadono, invece, in trasferta, con l’identico punteggio di 2-0, Virtus Camposanto e Cavezzo, sconfitte rispettivamente da Casumaro e Porretta 1924: la formazione biancazzurra non riesce così a dare continuità al successo ottenuto all‘ultimo respiro contro il Castelnuovo, mentre la Virtus Camposanto deve arrendersi alle reti di Faggioli e Testoni, che consentono al Casumaro di salire a quota 7 punti al settimo posto in classifica. Un altro ko, infine, per la Quarantolese, ancora ferma a 0 punti all’ultimo posto in classifica nel Girone C: la formazione mirandolese capitola 1-0 sul campo dell’Atletico Spm Calcio.

Promozione, Girone C, risultati giornata 5:

Vadese Sole Luna – Calcio Zola Predosa 0-6

Atletico Spm Calcio – Quarantolese 1-0

Casumaro – Virtus Camposanto 2-0 (Faggioli, Testoni)

Fossolo 76 Calcio – Castelnuovo 1-1

Msp Calcio – Faro Coop 3-2

Porretta 1924 – Cavezzo 2-0

San Felice – Atletic Cdr Mutina 0-2 (De Lauri, Ligabue)

X Martiri – Trebbo 1979 0-5

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 15

Trebbo 1979 13

Atletic Cdr Mutina 13

San Felice 12

Faro Coop 9

Castelnuovo 8

Casumaro 7

Fossolo 76 Calcio 7

Porretta 1924 7

Atletico Spm Calcio 7

Msp Calcio 6

Cavezzo 4

X Martiri 3

Virtus Camposanto 2

Vadese Sole Luna 1

Quarantolese 0

