Ragazze e ragazzi della Bassa a scuola di Protezione Civile a Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA – A Concordia sulla Secchia una cinquantina di ragazze e ragazzi di quarta e quinta superiore degli istituti scolastici dell’Area Nord che sono impegnati in questo weekend in un campo-scuola ideato per far conoscere il mondo della protezione civile, con esercitazioni pratiche e lezioni teoriche.

Con loro ci sono oltre 100 volontari appartenenti alle associazioni del coordinamento di Modena, oltre a diversi Gruppi di volontari, personale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e della Croce Blu.

Sabato pomeriggio ha visitato il campo anche l’assessore regionale Irene Priolo, osservando tutte le esercitazioni messe in atto dai volontari e dai ragazzi, come la prova delle moto pompe, il riempimento dei sacchetti di sabbia per un’emergenza idraulica da piena del Secchia e attività di primo soccorso sanitario.

Nella serata sono stati simulati un incidente d’auto con intervento dei Vigili del Fuoco e lo spegnimento di un incendio. Si tratta di simulazioni necessarie a garantire la formazione continua di professionisti e volontari e ad avvicinare i giovani alla Protezione Civile, pertanto invitiamo i cittadini a non allarmarsi se si troveranno in prossimità di queste esercitazioni. Nella mattinata di oggi pranzo insieme e consegna dei diplomi.

“Una bella esperienza per tutte le ragazze e i ragazzi del nostro territorio, per formarsi e avvicinarsi al mondo del volontariato, immensa risorsa di generosità e crescita”, commenta l’assessora comunale di Concordia Marika Menozzi.

IL PROGRAMMA

Sede principale delle attività sarà il Centro sportivo di via Togliatti, dove già dalla mattinata di sabato sarà allestito il campo base, con il montaggio delle tende, la prova delle moto pompe e il riempimento dei sacchetti di sabbia per un’emergenza idraulica da piena del Secchia.

Il sabato sera le esercitazione si spostano nell’area del municipio-polo scolastico, dove dalle ore 21 alle ore 01 di domenica si terranno tre diverse simulazioni in notturna.

Nel parcheggio della palestra scolastica in via della Protezione Civile sarà simulato un incidente d’auto con intervento dei Vigili del Fuoco.

Nel parcheggio della chiesa in via della Protezione Civile sarà simulato lo spegnimento di un incendio, sempre ad opera dei Vigili del Fuoco.

Il Municipio di Piazza 29 Maggio sarà sede di una simulazione di incendio con intervento di mezzi e personale di soccorso per recuperare una persona infortunata.

La domenica mattina è previsto un intervento sull’argine destro del Secchia, in località Palazzo Taccoli, per il controllo del rischio idraulico e il varo del telo arginale.

