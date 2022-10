Raid notturno dei ladri alla “Sportswear Company” di Mirandola

MIRANDOLA- Furto di capi di abbigliamento firmati nella notte all’interno dello stabilimento di produzione “Sportswear Company” di Mirandola.

I ladri sono entrati scassinando il portone posteriore dell’azienda- poco dopo la consueta ronda della sicurezza- convinti che fosse ormai lontana. Sfortunatamente per loro le guardie giurate si erano fermate a un centinaio di metri, abbastanza vicini da udire il segnale acustico dell’allarme entrato in funzione dopo lo scardinamento del portone.

La sicurezza è immediatamente intervenuta: i ladri- probabilmente avvisati da un complice- si sono dileguati. Ma il tempestivo intervento delle guardie giurate ha impedito che il bottino fosse più consistente.

La direzione dello stabilimento non si è pronunciata sui dettagli del furto e le forze dell’ordine- proprio in queste ore- stanno visionando le immagini della videosorveglianza: non solo quelle della “Sportswear” ma anche delle ditte confinanti allo stabilimento.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017