Rapinati e aggrediti in via Berengario: scatta il secondo arresto per il rapinatore 27enne

MODENA- E’ finito in carcere un uomo di 27 anni- di origini tunisine- con l’accusa di rapina aggravata in concorso con un minorenne.

I fatti risalgono al 5 settembre quando, intorno alle 22.40,due giovani di 17 e 18 anni sono stati avvicinati da due uomini in via Berengario, a Modena.

Il 18enne è stato afferrato alle spalle e, minacciato con una bottiglia di vetro infranta, costretto a consegnare il portafogli. Il 17enne è stato invece colpito con un pugno e afferrato per i capelli.

I due malviventi non hanno però fatto in tempo a sottrarre il secondo portafogli perché- probabilmente allarmati dall’arrivo di qualcuno- si sono dati ad una precipitosa fuga.

Le indagini svolte dalla Squadra mobile di Modena hanno consentito di ricostruire i fatti attraverso le denunce dei giovani, l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e il riconoscimento fotografico.

Al momento dell’esecuzione dell’ordinanza il 27enne si trovava già in carcere, perché arrestato in flagranza di reato per una tentata rapina al parco ducale: commessa solo due ore dopo l’aggressione in via Berengario.

