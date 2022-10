Regno Unito, Liz Truss annuncia le dimissioni: è il mandato più breve di sempre

LONDRA- Il primo ministro britannico Liz Truss- dopo appena 45 giorni – ha annunciato le dimissioni: si tratta del mandato più breve dei primi ministri del Regno Unito. Il secondo- come sottolineano i media britannici- fu quello di George Canning, rimasto in carica per 119 giorni.

Ad annunciare le dimissioni è stata la stessa premier in una breve dichiarazione a Downing street, dopo settimane disastrose per il governo britannico e un’azzardata manovra finanziaria che aveva rischiato di mettere in ginocchio il Regno Unito.

“Data la situazione non posso assolvere il mandato per il quale sono stato eletta dal Partito conservatore- ha dichiarato la Truss- Ho quindi parlato con Sua Maestà il Re per comunicargli che mi dimetto da leader del Partito Conservatore”.

Il suo successore sarà scelto la prossima settimana in base a una sfida all’interno del gruppo parlamentare conservatore, ma non è escluso che si vada a una «incoronazione» di un candidato unico. Il favorito potrebbe essere Rishi Sunak: sconfitto a settembre dalla Truss nella corsa alla guida del governo inglese.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017