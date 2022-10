San Giacomo Roncole, inaugurato il parco in memoria di Simone Catellani

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, con una partecipata cerimonia che, oltre a bambini e bambine della scuola d’infanzia Montessori e i ragazzi e le ragazze della scuola media Montanari, ha visto i tantissimi che volevano bene al giovane radunarsi per vedere diventare realtà il progetto fortemente voluto dalla associazione in ricordo di Simone e che ha avuto il sostegno del Rotary club e del Comune di Mirandola.

Si è deciso di puntare su una riqualificazione generale, dal verde, ai percorsi, all’illuminazione pubblica: un intervento del valore di 𝟵𝟬.𝟬𝟬𝟬€, che ha visto, fra le altre, l’installazione di una serie di arredi, panchine, leggii, una biblioteca per il bookcrossing e una fontanella, utili alla promozione dell’attività all’aria aperta e dell’avvicinamento alla lettura. Il percorso del 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 si snoda, sinuoso, fra gli alberi e racconta, attraverso dieci brani tratti da romanzi classici e contemporanei, storie in cui l’albero è vero e proprio personaggio, a volte protagonista, altre testimone, di tante avventure fantastiche e quotidiane.

L’albero, casa e rifugio per il giovane Cosimo nel Barone rampante di Calvino, diventa ingresso ad un mondo parallelo in Alice nel Paese delle Meraviglie; miracoloso nelle Cronache di Narnia, si trasforma in essere minaccioso e ostile in Harry Potter, per tornare rassicurante e protettivo in Mio nonno era un ciliegio. Ogni testo ha ispirato la fantasia degli studenti della scuola

Montanari di Mirandola (classi terze, a.s 2020-21), che, coordinati dall’insegnante 𝗠𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗠𝗼𝗿𝘀𝗲𝗹𝗹𝗶, hanno realizzato le illustrazioni e disegnato alberi magici, misteriosi o amichevoli, dando vita ad un racconto scintillante di colori, fatto di parole e immagini.