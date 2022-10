Seconda Categoria: il Medolla supera la Sanmartinese. Bene la Mirandolese, pari per la Vis San Prospero

di Simone Guandalini – Cambiano le prime posizioni della classifica del Girone F di Seconda Categoria dopo l’ottava giornata di campionato, disputatasi tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. La Vis San Prospero, che conduceva il girone da alcune giornate, grazie ai quattro successi consecutivi contro Rivara, Villa d’Oro, Sanmartinese e Cabassi Union Carpi, viene, infatti, fermata sul pari interno (1-1, per i padroni di casa a segno Grosselle) dal Campogalliano e viene così scavalcata in vetta dalla coppia formata da Fortitudo Modena e Polisportiva Saliceta, vittoriose rispettivamente contro Cabassi Union Carpi (3-0) e Baracca Beach (1-0). Balzo in avanti in classifica, oltre che per la coppia di testa, anche per Medolla e Mirandolese. Il Medolla batte, davanti al proprio pubblico, la Sanmartinese, al quarto ko consecutivo e ora poco sopra alla zona playout, e conferma il quarto posto, portandosi però a soli tre punti dalle prime della classe: decide una doppietta di Bugneac. La Mirandolese, invece, trova la seconda vittoria consecutiva, che la proietta al quinto posto a una lunghezza dal Medolla, superando 3-1, in trasferta, la Virtus Mandrio: firma un’altra tripletta, portandosi a quota 15 gol stagionali già a fine ottobre, bomber Veronesi. Secondo stop consecutivo, dopo quello sul campo del Campogalliano, per il Rivara, che cade in casa contro la Villa d’Oro col punteggio di 2-0. Ospiti subito in rete al 7’: Goldoni, nel proteggere la palla, cade sul pallone, toccandolo di mano, e il direttore di gara assegna il penalty, trasformato da La Morgia. Il raddoppio arriva al 50’, quando Serafini sugli sviluppi di una mischia in area trova la rete del doppio vantaggio.

Nel Girone G di Seconda Categoria, esordisce con una sconfitta sulla panchina dello Junior Finale l’icona del calcio finalese Franco Brandolini: a decidere la contesa è un rigore trasformato nel primo tempo da Trombetta. Segnali comunque incoraggianti da parte dello Junior Finale, che, nonostante le molte assenze, si è reso più volte pericoloso, non riuscendo, però, a trovare la rete del pari.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 8:

Vis San Prospero – Campogalliano 1-1

Medolla – Sanmartinese 2-0

Don E. Monari – Carpine 1954 1-2

Fortitudo Modena – Cabassi Union Carpi 3-0

Polisportiva Saliceta – Baracca Beach 1-0

Rivara – Villa d’Oro Calcio 0-2

Virtus Mandrio – Mirandolese Folgore 1-3

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Fortitudo Modena Calcio 18

Polisportiva Saliceta 18

Vis San Prospero 17

Medolla 15

Mirandolese Folgore 14

Villa d’Oro Calcio 13

Campogalliano 13

Carpine 1954 11

Rivara 10

Virtus Mandrio 9

Sanmartinese 8

Cabassi Union Carpi 6

Don E. Monari 3

Baracca Beach 2

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 8:

Atletico Borgo 1993 – Real Borgo F.C. 7-0

Bevilacqua – Balca Poggese 1-1

Crevalcore – Reno Centese 3-1

Petroniano Idea Calcio – San Donato 1-0

Real Sala Bolognese – Junior Finale 1-0

XII Morelli – Libertasagile Vigorpieve 2-1

Siepelunga Bellaria – Rainbow Granarolo 3-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 19

Real Sala Bolognese 18

Siepelunga Bellaria 17

Crevalcore 14

Balca Poggese 14

XII Morelli 14

Atletico Borgo 1993 10

San Donato 10

Rainbow Granarolo 10

Libertasagile Vigorpieve 9

Bevilacqua 8

Junior Finale 7

Reno Centese 5

Real Borgo F.C.-1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017