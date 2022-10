Cambio in panchina per lo Junior Finale: Franco Brandolini sostituisce Manuel Gavioli

“A volte le cose non vanno come si vorrebbe e questa ne è una dimostrazione. Abbiamo scelto di cambiare l’allenatore della prima squadra pur considerando Manuel Gavioli un grande conoscitore e insegnante di calcio. A lui vanno i nostri ringraziamenti e il rammarico di non essere riusciti a fare – insieme – ciò che ci eravamo prefissati. Ci dispiace molto. Con grande entusiasmo annunciamo che il nuovo allenatore sarà Franco Brandolini, un’icona del calcio finalese che ha contributo a fondare lo Junior Finale, guidandoci nei momenti difficilissimi del terremoto e portandoci alla prima promozione in Seconda, vincendo il torneo Tavolini. Buon lavoro, mister”.