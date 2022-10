Settimana dell’allattamento materno, flashmob anche a Mirandola e Carpi

La Settimana dell’Allattamento Materno 2022 è ufficialmente iniziata con i flashmob “Diamoci una mossa. Sosteniamo l’allattamento”. Ostetriche, mamme e volontarie delle associazioni si sono ritrovate per sottolineare un concetto tanto elementare quanto importante: allattare al seno è naturale ed è un gesto d’amore. Le immagini più belle delle iniziative di stamattina in giro per la provincia: