Terza Categoria: Concordia ko all’ultimo respiro, poker della Cortilese alla Novese

di Simone Guandalini – In attesa del match che chiuderà il sesto turno di campionato martedì 18 ottobre (Limidi – Robur La Pieve), nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, tra le formazioni della Bassa modenese cadono sia Concordia che Novese. Se la formazione biancazzurra cede solo 94′ (Melyani) al 4 Ville secondo in classifica, dopo aver disputato un’ottima gara soprattutto nella prima frazione di gioco, è netto, invece, il ko della Novese, che perde 4-0 sul campo della Cortilese (a bersaglio Taurino, con una doppietta, Cisse e Gasparini), rimanendo ferma a quota 2 punti, al penultimo posto della classifica. In vetta, vittoria importante della capolista San Francesco Smile, che supera 4-1 la Gino Nasi e conferma il momentaneo primo posto.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 6:

Circolo Rinascita – Polisportiva Union 81 3-2

Concordia Calcio – 4 Ville APS 0-1 (Melyani)

Cortilese – Novese 4-0 (Cisse, Gasparini, Taurino, Taurino)

Magreta – San Vito 1-0

San Paolo – Polisportiva Cognentese 1-1

San Francesco Smile – Gino Nasi 4-1

Martedì 18 ottobre, ore 20.30:

Centro Polivalente Limidi – Robur La Pieve

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 14

4 Ville APS 13

San Paolo 11

Polisportiva Cognentese 11

Magreta 11

Centro Polivalente Limidi 10*

Cortilese 10

Robur La Pieve 7*

Circolo Rinacita 7

Gino Nasi 7

Polisportiva Union 81 6

Concordia Calcio 4

Novese 2

San Vito 1

*una partita in meno

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017