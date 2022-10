Terza Categoria: Limidi ko contro la Gino Nasi, vittorie per Concordia e Robur La Pieve

di Simone Guandalini – Cambio in vetta nel Girone B (Modena) di Terza Categoria: le tre ex capoliste Limidi, Polisportiva Cognentese e 4 Ville perdono, infatti, le rispettive partite valide per la quinta giornata di campionato e lasciano il primo posto, a quota 11 punti, alla San Francesco Smile, capace di superare, in trasferta, proprio la Polisportiva Cognentese, col punteggio di 1-2. Le tre ex capoliste (Limidi sconfitto 1-0 dalla Gino Nasi) vengono raggiunte al secondo posto dal San Paolo, vittorioso 3-2 sul campo del 4 Ville. Nelle zone basse della classifica, invece, trova il primo successo stagionale il Concordia, capace di battere 2-1 il San Vito sul proprio campo: sotto a causa di una rete di Ballotta, gli uomini di mister Serra rimontano nella ripresa, grazie ai gol di Mozzillo (su rigore) e Moubssite. Pari, invece, tra Novese e Magreta (1-1): a bersaglio Luppino e Cudjo. La Robur La Pieve, infine, si impone 3-2 contro il Circolo Rinascita e sale a quota 7 punti in classifica dopo un solo punto conquistato nelle precedenti tre gare: in gol per la formazione nonantolana Gozza, Cioffo e Basile.

Foto in copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 5:

4 Ville APS – San Paolo 2-3

Gino Nasi – Centro Polivalente Limidi 1-0 (Velardi)

Novese – Magreta 1-1 (Cudjo (M), Luppino (N))

Polisportiva Cognentese – San Francesco Smile 1-2

Polisportiva Union 81 – Cortilese 1-0

Robur La Pieve – Circolo Rinascita 3-2

San Vito – Concordia Calcio 1-2 (Ballotta (S), rig. Mozzillo (C), Moubssite (C))

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 11

Centro Polivalente Limidi 10

San Paolo 10

Polisportiva Cognentese 10

4 Ville APS 10

Magreta 8

Cortilese 7

Robur La Pieve 7

Gino Nasi 7

Polisportiva Union 81 6

Circolo Rinascita 4

Concordia Calcio 4

Novese 2

San Vito 1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017