Tosiani (Pd), dal convegno di Ravarino: “Gruppo dirigente nazionale sia legato alla dimensione territoriale”

Il segretario regionale Pd Luigi Tosiani è stato ospite a Ravarino in un incontro pubblico in cui si è parlato delle prospettive politiche del Partito democratico e della situazione economica di famiglie e imprese. Ecco la nota:

“Dobbiamo essere coraggiosi e aprire varchi veri”. Lo ha affermato il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, intervenendo sabato scorso a Ravarino all’iniziativa sulla situazione politica promossa dal locale circolo del Partito democratico.

“Ormai non esistono più ‘fortini’ e i voti si conquistano ogni volta dimostrando coerenza e credibilità, qualità che i cittadini riconoscono e apprezzano”.

Rispetto ai risultati del 25 settembre, Tosani ha evidenziato come il primo partito sia ormai quello dell’astensione e che a perdere di più sia stato chi più ha governato. “La grande mobilità dell’elettorato mostra però anche che c’è la disponibilità degli elettori a guardare che cosa stiamo facendo: non dobbiamo quindi pensare ad un’opposizione arroccata, ma lavorare per dare risposte a chi ha fame di futuro e anche a chi ha bisogno di protezione. L’identità del Pd si costruisce attorno alla nostra capacità di ridurre le disuguaglianze di questo Paese. Il gruppo dirigente nazionale – ha proseguito – deve essere permeato e legato alla dimensione territoriale; servono più ascolto e più riconoscimento del merito. La classe dirigente esiste già, nei territori: valorizziamola”.

Durante la tavola rotonda a cui hanno partecipato diversi cittadini, il sindaco e gli amministratori comunali di Ravarino, è stata ricordata l’urgenza di dare risposte a molte famiglie, imprese oltre che agli enti pubblici, in difficoltà per il caro energia. È emersa anche la necessità di politiche più attente alle persone con disabilità, delle cui potenzialità troppo spesso ci si dimentica.

