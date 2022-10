Uomini e padri separati: il laboratorio gratuito di auto-aiuto raddoppia

MODENA- Presente a Modena da 12 anni, prende il via lunedì 31 ottobre presso il Centro delle Famiglie in via del Gambero 77 a Modena- con il patrocinio del Comune di Modena, CSI e Associazione Genitori Sottratti- il ciclo di cinque incontri settimanali di aiuto-aiuto e supporto per uomini separati, guidati dallo psicologo e psicoterapeuta Franco Boldrini, con la collaborazione del professore Massimo Panari.

E’ rivolto a tutti gli uomini separati o che si stanno separando e che si trovano ad affrontare nuove sfide, legate alla solitudine, alla conflittualità famigliare, alla necessità di trovare una casa, alle aumentate difficoltà economiche o a quelle legate al rapporto con i figli in un contesto di vita che con la separazione cambia improvvisamente. “Il laboratorio di auto-aiuto – spiega il dottor Boldrini – è un luogo in cui condividere e confrontare liberamente le proprie esperienze e le proprie difficoltà legate alla separazioni. Ringraziamo il Centro per le famiglie per la disponibilità concessa. Ci sono tanti uomini, di cui molti padri, che si trovano in condizioni di forte difficoltà, spesso frutto di una prassi ormai consolidata anche sul piano legale, che pone l’uomo, anche nel caso di separazione consensuale e di affido condiviso, in una condizione di oggettivo svantaggio sotto l’aspetto sia economico che delle opportunità rispetto alla donna. Purtroppo a queste difficoltà in questo periodo se ne sono aggiunte altre legate al caro bollette, che rende sempre più insostenibile anche il mantenimento di una casa o di un alloggio, elemento fondante anche per potere vedere i figli. Nel gruppo cerchiamo di affrontare insieme questi problemi, aiutandoci vicendevolmente, per cercare soluzioni. Le positive esperienze legate ai cicli precedenti, che hanno generato relazioni positive e di amicizia tra i partecipanti, ci hanno spinto a riproporre il Laboratorio, anche contando sull’aiuto e sulla condivisione di chi vi ha già partecipato”. Il ciclo di incontri, per esigenze organizzative e operative, è riservato ad un numero limitato di partecipanti ma quest’anno la partecipazione ai gruppi può avvenire anche on-line sulla piattaforma Google Meet Inoltre, visto il grande interesse suscitato dalla problematiche vissute dai nonni a seguito di separazioni, quest’anno verrà replicato con un corso a se stante, il laboratorio dedicato ai nonni e che inizierà il 16 novembre e che si svolgerà con incontri settimanali presso la stessa sede. La partecipazione a entrambi i laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri, disponibili anche per informazioni:3393142626, 3472223158.

