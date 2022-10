Vodka e Lambrusco: così è tornata la pace tra Berlusconi e il capo del Cremlino

“Ho riallacciato i rapporti con il presidente Vladimir Putin. Per il mio compleanno (il 29 settembre) mi ha regalato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con delle bottiglie di lambrusco e una lettera altrettanto dolce”- a raccontare l’accaduto è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante il suo intervento alla riunione dell’assemblea del partito per l’elezione del capogruppo. Una conversazione “cristallizzata” in un audio ottenuto e poi pubblicato dall’agenzia di stampa LaPresse.

Lo staff della comunicazione del partito ha cercato immediatamente di smentire la notizia ritenendo che il racconto di Berlusconi si riferiva a vecchi ricordi nel 2008. Ma l’audio pubblicato da LaPresse non lascia spazio a equivoci, confermando che il leader forzista faceva riferimento proprio alle ultime settimane.

Silvio Berlusconi da sempre vanta uno stretto rapporto di amicizia con il capo del Cremlino, che ha conosciuto quando era presidente del Consiglio e che è anche andato a trovare in Crimea nel 2015.

