A Bomporto corso gratuito sulle manovre di disostruzione pediatrica

BOMPORTO – Le manovre di disostruzione pediatrica sono gesti in grado di salvare la vita di un neonato, una procedura per rimuovere i corpi estranei che i bambini in tenera età possono ingerire o inalare in maniera accidentale.

Per imparare queste manovre e la rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica, l’Amministrazione comunale di Bomporto organizza per domani, giovedì 10 novembre, una serata alla Sala Tornacanale, dove a partire dalle 20.45 i volontari della Croce Blu di Castelfranco Emilia e Nonantola insieme a infermieri professionisti del 118 daranno alcune nozioni teoriche e insegneranno le manovre di disostruzione attraverso attività pratiche.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017