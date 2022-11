Aironi guardabuoi, con il riscaldamento globale non partono per l’Africa e restano qui: salvati in 4 a Modena. Gli uccelli per loro natura in questo momento dell’anno emigrano alla ricerca del caldo africano, ma destabilizzati dal meteo ritardano la partenza per poi trovarsi, col calare delle temperature, con difficoltà respiratorie. Quattro esemplari in difficoltà sono stati salvati in questi giorni dal Pettirosso.

Racconta Piero Milani del centro il Pettirosso:

Che l’ambiente fosse malato già lo si sapeva ma sicuramente vedere entrare 4 guardabuoi provenienti dalla stessa zona della Provincia di Modena nello stesso giorno è sicuramente preoccupante. Subito messi in terapia come intossicazione visto che gli animali sono in buone condizioni di alimentazione con un piumaggio pressoché perfetto ma presentano difficoltà a reggersi con difficoltà respiratorie. Spesso li vediamo nei campi mentre arano per cibarsi di lombrichi e insetti senza disdegnare qualche avicola che scoperta dall’aratro diventa vulnerabile a questo cacciatore. Speriamo nella ripresa di questi splendidi animali che a conti fatti sarebbero dovuti essere in Africa in questa stagione a pulire dai parassiti qualche ippopotamo o elefante ma gli inverni sempre più miti lo inducono a non fare più queste lunghe migrazioni.

Vediamo e speriamo che si riprendano quanto prima per poterli vedere spiccare nuovamente il volo intanto mentre passate date un’occhio nei campi per vedere se altri sono nelle stesse condizioni, la rapidità con cui si interviene è sicuramente determinante per la loro vita.