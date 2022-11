Bastiglia, nella Sala Centopassi va in scena lo spettacolo “Tutto questo ci riguarda da vicino”

“Tutto questo ci riguarda da vicino” è il titolo dello spettacolo di teatro e musica promosso dall’Associazione La Clessidra aps, in collaborazione con il Comune di Bastiglia, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è per venerdì 25 novembre alle 20.30 presso la Sala Centopassi di Bastiglia: dopo la presentazione da parte dell’Amministrazione comunale dei servizi e dei progetti dedicati alle donne promossi dall’Unione del Sorbara, spazio a monologhi e letture di brani contro la violenza sulle donne, con la partecipazione della violoncellista Eleonora Venuti e del violinista Claudio Carrabino. La serata è ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Sempre nell’ambito della stessa iniziativa, giovedì 24 novembre in piazza Gramsci, in occasione del mercato settimanale, sarà allestito dalle 9.30 alle 10.30 il presidio informativo #nonseisola a cura della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, mentre per tutta la settimana verranno affisse nelle vetrine degli esercizi commerciali delle locandine con immagini e frasi contro la violenza sulle donne.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017