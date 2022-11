Bimba di 4 anni precipita dal secondo piano e muore sul colpo

SAN GIOVANNI IN PERSICETO- Una vera tragedia quella che si è consumata mercoledì 2 novembre a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

Intorno alle 19 una bambina di quattro anni è caduta dal secondo piano di una palazzina del centro- in corso Italia- morendo sul colpo.

Dalle prime ricostruzione sembrerebbe che la piccola sia uscita da una portafinestra e abbia scavalcato la ringhiera raggiungendo l’unità esterna del condizionatore, per poi scivolare e precipitare per diversi metri.

In casa con lei, in quel momento, la mamma e la nonna.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare le gravi ferite causate dalla caduta.

Le forze dell’ordine non hanno al momento ravvisato responsabilità nei confronti dei militari: si propende, quindi, per un drammatico incidente. Il magistrato di turno Francesca Rago ha comunque ordinato un’ispezione esterna del corpo della bambina e probabilmente verrà aperta un’inchiesta per valutare eventuali omissioni o altro.

Sul posto anche il sindaco di san Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti, che è rimasto finché non è stata portata via la salma: “Assolutamente sì, è stato un incidente domestico – ha dichiarato alla stampa locale – Poi, come sia avvenuto e perché, è al vaglio degli inquirenti”.

