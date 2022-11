Bomporto, Andrea Barbi e Marco Ligabue a teatro con “Salutami tuo fratello”

BOMPORTO- Sarà lo spettacolo di Andrea Barbi e Marco Ligabue “Salutami tuo fratello” ad animare la prima serata dell’edizione 2022 della Fiera di San Martino.

La coppia salirà sul palco del Teatro comunale di Bomporto sabato 5 novembre alle 21 per la presentazione/showcase del libro omonimo- scritto del cantautore correggese- che ripercorre la storia di Marco, emiliano doc cresciuto tra il profumo della nebbia in inverno, i fine settimana in riviera romagnola e tanto rock.

Tra un bicchiere di lambrusco e le domande argute di Barbi, lo spettacolo – a ingresso libero e gratuito – non mancherà di ritmo e di divertimento.

Lo spettacolo firmato Barbi e Ligabue arriva al culmine della prima giornata della Fiera di San Martino, la tradizionale rassegna promossa dal Comune di Bomporto in collaborazione con il Comitato Fiera, che aprirà i battenti già dalle 10.30 del mattino nella Biblioteca comunale J.R.R. Tolkien con “Un libro… in zucca”, narrazione e laboratorio creativo a cura della Biblioteca Tolkien e di Volpe Rossa per bambini dai 4 ai 10 anni (evento gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 059909780 o via mail a biblioteca@comune.bomporto.mo. it).

La sfilata di auto d’epoca lungo le vie del centro, a cura della Scuderia Modenese Autostoriche, precederà l’inaugurazione delle 15.30, con il saluto della sindaca Tania Meschiari a nome dell’Amministrazione comunale alle attività commerciali del centro storico e a seguire l’apertura dell’Enoteca Lambrusco – in collaborazione con la delegazione di Modena dell’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers e le cantine del territorio – e di Borgobuono, il villaggio delle eccellenze gastronomiche locali allestito in piazzale Donatori di Sangue dalle associazioni di volontariato Comitato Festa del Lambrusco di Sorbara, Baracca Beach e Basser Volley, Associazione Avic, Gruppo Scout Agesci, Associazione Viviamo Sorbara, Polivalente Sorbara e Auser Modena e Circolo Arci Laghi Elena.

Dalle 16 la Banda Molleggiata inaugurerà il Festival delle Marching Band e da via per Modena partiranno i Trampolieri di Cantierart. In serata spazio anche alla tombola presso la palestra parrocchiale.