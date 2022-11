Bonifica Burana compie 130 anni: un convegno per parlare di opere in corso e progetti futuri

MODENA- Il prossimo 18 novembre il Consorzio celebrerà il 130° anniversario dalla costituzione del Consorzio Interprovinciale per la bonifica di Burana e il 100° anniversario del primo congresso nazionale dei Consorzi di Bonifica con un convegno dal titolo: “La bellezza dei territori a servizio della qualità della vita e dell’economia. Le scelte di contrasto ai cambiamenti climatici al centro dello sviluppo sostenibile”.

Il programma del convegno

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Saluti

Giuseppe MOLINARI, presidente Camera di Commercio Modena

Alessandra CAMPOROTA, prefetta di Modena

Gian Domenico TOMEI, presidente Provincia di Modena

Alessandra FILIPPI, assessora Ambiente, Agricoltura, Mobilità sostenibile Comune di Modena

Cinalberto BERTOZZI, direttore generale Consorzio Burana

“130 anni di evoluzione del Burana. Opere in corso, progetti e s­fide future”

Francesco VINCENZI, presidente Consorzio Burana

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Stefano BONACCINI

Andrea GIULIACCI, meteorologo e climatologo

“La risorsa acqua nel contesto dell’evoluzione climatica”

Alessio MAMMI, assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna

Franco CAZZOLA, storico – Già Università di Bologna

“Il fluire dell’acqua nella storia”

Marzio DALL’ACQUA, Storico e critico dell’Arte

“Il concreto valore della bellezza”

Proiezione video “Il valore dell’acqua”

A seguire tavola rotonda

Meuccio BERSELLI, direttore generale AIPO

Rita NICOLINI, direttore Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

Massimo GARGANO, direttore generale ANBI

Francesco VINCENZI, presidente Consorzio Burana.

Conclusioni

Moderatore: Ettore TAZZIOLI, giornalista, direttore responsabile Trc

Sarà l’occasione per condividere le strategie e gli investimenti che il Burana sta mettendo in atto per contrastare i cambiamenti climatici che minano la sicurezza idraulica e la tenuta del settore agroalimentare.

Contemporaneamente verrà inaugurata la mostra di incisioni “La cultura delle acque mediopadane – il Consorzio della Bonifica Burana nelle illustrazioni di Maurizio Boiani” ed esposti i migliori scatti del concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua” ed altre stampe storiche di inizi ’900.

