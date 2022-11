Bonzanini (Lega): “Possibile ingresso di Cavezzo, Concordia e San Possidonio nelle Terre d’Argine. Sul piatto c’è anche Aimag?”

CARPI- “L’ormai prossima uscita formale della Città di Mirandola dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord – sancita con la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 7 giugno 2022 – potrebbe intersecare anche il futuro della nostra Unione Terre d’Argine”. A sollevare la questione di un possibile coinvolgimento dell’Unione Terre d’Argine nella Mirandolexit è il capogruppo e segretario della Lega a Carpi Giulio Bonzanini.

“Si vocifera, in maniera sempre più insistente, che con la “MirandolExit” e i relativi problemi che inizia ad affrontare l’Ucman senza più l’apporto della Città dei Pico, alcuni Comuni (specialmente quelli che si affacciano sul fiume Secchia) potrebbero chiedere l’apertura di un tavolo di trattative al fine di raggiungere accordi e convenzioni per i servizi con le Terre d’Argine- scrive il capogruppo leghista nell’interrogazione presentata lo scorso 14 novembre alla Giunta dell’Unione- Come Lega, chiediamo pertanto al presidente Bellelli e alla Giunta di Unione di poter avere formali e ufficiali aggiornamenti in materia, per capire se questo eventuale riposizionamento di alcuni dei Comuni della Bassa sia da interpretare solamente nell’ottica di convenzionare servizi in forma associata o se, più realisticamente, vi possa essere un contestuale allineamento alla linea politica dell’attuale governance carpigiana in merito ad Aimag, con sguardo rivolto (e occhiolino strizzato) ad HERA”.

