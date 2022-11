Camposanto, aggressione in stazione. La sindaca: “Potenzieremo la sorveglianza della zona con due telecamere”

CAMPOSANTO- Un brutto episodio di violenza quello che si è consumato martedì 15 novembre alla stazione di Camposanto che ha lasciato sgomenta anche la sindaca Monja Zaniboni che, nella mattinata di giovedì 17 novembre, ha contattato il maggiore Covolo del comando di Carpi per comprendere quanto accaduto.

“L’intervento immediato ha impedito ‘ulteriore evoluzione del grave episodio e ha permesso di mettere la situazione sotto controllo da subito- ha commentato la sindaca- Fondamentali sono state le segnalazioni tempestive ricevute, così come fondamentale è stato l’intervento di soccorso da parte dei volontari della Croce Blu locale, che ancora una volta hanno dimostrato grande professionalità e attenzione al territorio. È stata informata l’autorità giudiziaria e le indagini sono supportare dalle immagini riprese delle telecamere”.

“Come già comunicato agli incontri di quartiere che si stanno tenendo in questi giorni, la stazione ferroviaria è un’infrastruttura fondamentale a servizio dei cittadini per la mobilità da e verso il nostro territorio, ma nello stesso tempo rende facile lo spostamento anche di delinquenti e malintenzionati, a volte anche giovanissimi- ha continuato la Zaniboni-

L’Amministrazione ha così deciso nei mesi scorsi di potenziare ulteriormente, entro fine anno, la sorveglianza della zona con due telecamere, che verranno posizionate agli ingressi degli accessi della stazione e permetteranno di riprendere ancora meglio gli spostamenti di chi scende e sale le scale che portano alla stazione”.

“Come sindaca mi sento coinvolta in prima persona nel garantire la sicurezza a tutti i miei concittadini ed evitare che succedano episodi di cronaca spiacevoli, portando come ho sempre fatto le opportune richieste di attenzione e sorveglianza del territorio da parte delle Forze dell’Ordine e mettendomi a disposizione per agevolare la circolazione di informazioni utili alla prevenzione di fenomeni di criminalità di ogni specie” – ha concluso.

