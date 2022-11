Camposanto, scontro tra ragazzi: giovane accoltellato e rapinato in stazione

CAMPOSANTO- E’ stato accerchiato da una quindicina di giovani che l’hanno prima ferito con un coltello e poi rapinato dei suoi averi. I contorni dell’aggressione alla stazione dei treni di Camposanto- martedì 15 novembre, intorno alle 19- non è ancora chiara e le indagini dei carabinieri intervenuti sul posto sono ancora in corso. Tra le ipotesi investigative un possibile regolamento dei conti “concordato” in precedenza.

Dalle prime ricostruzioni però sembrerebbe che la lite sia esplosa tra una decina di minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni e- a quanto pare- residenti in diversi comuni della Bassa modenese. Ad avere la peggio è stato uno di loro ferito, appunto, con una lama.

Il giovanissimo non avrebbe riportato fortunatamente gravi lesioni ma è stato successivamente trasportato in ospedale a Mirandola.

Successivamente il “branco” si sarebbe dato alla fuga.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017