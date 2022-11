Carpi, al parco della Capuccina una quercia per rendere omaggio all’attivista Alice Aldrovandi

CARPI- ‘Una quercia per Alice’. E’ quella che sorgerà a Carpi, nel Parco della Capuccina in memoria di Alice Aldrovandi, scomparsa a settembre dello scorso anno a seguito di una malattia. Aldrovandi, storica attivista del gruppo del Movimento 5 Stelle di Carpi era nota in città per il suo impegno nelle tematiche ambientali e per le battaglie a difesa della natura e non solo.

Sabato 19 novembre alle ore 15:30 si terrà una piccola cerimonia in memoria di Alice Aldrovandi, nel corso della quale verrà scoperta una targa commemorativa con la dedica ad ALICE.

“Parliamo di una donna che aveva una sua attività ma che si è sempre impegnata in attività di volontariato a favore dei carpigiani; a partire dal carnevale che organizzava in piazza insieme a Giuseppe Cattini, dirigente del circolo Graziosi Carpi. Aldrovandi aveva promosso anche vari comitati a Carpi per raccogliere i tanti appelli dei cittadini: tra questi il comitato ‘Salviamo gli Alberi’ affinché l’Amministrazione non tagliasse gli alberi senza ragioni precise, ma è noto anche il comitato ‘No Fantozza’ che raccolse 3500 firme per bloccare le trivellazioni. Firme presentate in Regione e attraverso le quali la Regione stessa si è fatta parte attiva nel difendere le richieste dei cittadini. Nel corso della pandemia Alice Aldrovandi, insieme a tanti volontari realizzò poi tantissime mascherine destinate alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari. Un progetto ‘volato’ anche all’estero” – commentano dal Movimento Cinque Stelle di Carpi.

“Una Quercia simbolo di forza e giustizia, che si rinnova e rivive ininterrottamente, proprio come la nostra carissima amica Alice che, in qualità di attivista del MoVimento 5 Stelle di Carpi, non si è mai sottratta ad alcuna problematica, prodigandosi con la massima concretezza per avere la migliore soluzione. Con le sue battaglie ci ha dimostrato quanto il nostro bene sia imprescindibile dal bene comune, perseguito sempre in modo disinteressato e coinvolgendo più persone possibili, indistintamente- continuano i pentastellati- Infatti le associazioni proponenti di quest’evento (Ekoclub, Legambiente, LIPU, WWF Carpi e Parco Lama) tramite la Consulta Ambiente, si occuperanno della cura di questo albero per i primi tre anni dalla piantumazione. La Quercia non ostenta, ma nemmeno cela. Il suo intento è uno: concretizzare appieno il suo progetto, cioè esserci. Ed Alice c’è'”.