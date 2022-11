Carpi, rassegna “Memoria Breve”: il 22 novembre l’incontro con la giornalista Anna Maria Giordano

CARPI- Si terrà martedì 22 novembre alle ore 18.45, presso la libreria La Fenice di Carpi, un nuovo appuntamento della rassegna Memoria Breve: una conversazione sul ruolo del giornalismo nella costruzione della memoria della complessa attualità che stiamo vivendo con la giornalista Anna Maria Giordano. Introduce e modera l’incontro il giornalista Nelson Bova.

Anna Maria Giordano è tra i programmisti registi di Radio 3 dal 1993 ed è tra gli ideatori e conduttori di Radio3 mondo e Radio3 Europa. Ha lavorato per Euronews, primo canale televisivo europeo multilingue, curando settimanali di informazione politica, economica e culturale. Collabora con SBS Radio, servizio radiofonico pubblico australiano multilingue e con RTSI, Radio della Svizzera Italiana.

È cofondatrice di Audiodoc- prima associazione di audio documentaristi italiani- e di MediaAid, onlus che promuove l’utilizzo dei media come strumenti di sviluppo attraverso progetti di cooperazione internazionale.

L’evento si inserisce all’interno della rassegna Memoria Breve. Pratiche che non si insegnano ma si esercitano, che si svolgerà in diversi luoghi della città di Carpi da ottobre a dicembre, per domandarsi come trasmettere oggi la memoria del passato e come costruire la memoria dell’oggi per le generazioni future.

Memoria e storia si intrecciano con la pratica artistica, storie e vite attraverso la complessità del secolo breve come punto di partenza per riflettere sull’oggi. Senza lo studio e il ricordo del passato non si può capire il presente, né costruire il futuro. Questo progetto vuole accendere un focus sull’insegnamento, la condivisione della storia e della memoria anche attraverso la pratica artistica: trasmetterne l’urgenza, il valore e smuovere una riflessione sull’importanza della memoria storica collettiva come pratica di cittadinanza attiva. Come scriveva Primo Levi: «se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre. La memoria è come il mare: può restituire brandelli di rottami a distanza di anni».