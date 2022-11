Concerti, workshop e lezioni per celebrare la magica cornamusa irlandese

MODENA- Sabato 5 novembre, dalle ore 17.30, presso lo spazio “La Tenda” di Modena (viale Molza, angolo viale Monte Kosica), si terrà l’edizione italiana dell’International Uillleann Piping Day 2022, la giornata mondiale che celebra la caratteristica cornamusa irlandese.

L’evento musicale avrà come special guest il piper Maitiú Ó Casaide , membro della celebre band irlandese The Bonny Men . Maitiú Ó Casaide, Maestro e musicista originario di Dublino, vanta numerose collaborazioni con artisti internazionali, album di successo e concerti in tutta Europa e nel mondo.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Inoltre, nella mattinata di sabato 5 e domenica 6 novembre, sempre presso lo spazio “La Tenda”, il Maestro Maitiú Ó Casaide terrà diversi workshop di tecnica dello strumento.

Maitiú è uno dei massimi esperti di cornamusa irlandese. Proprio per questo motivo, ha vinto numerosi premi: come i prestigiosi “The Oireachtas” e “TG4 Young Musician of the Year”. Cresciuto a Dublino in una famiglia di musicisti, Maitiú Ó Casaide ha iniziato a suonare fin da giovanissimo. Dopo aver scoperto il flauto, all’età di 10 anni ha iniziato a prendere lezioni di cornamusa irlandese seguito da insegnanti del calibro di Nollaig Mac Cárthaigh, Seán Óg Potts e Conor McKeon, influenzato da grandi artisti come Séamus Ennis, Willie Clancy, Seán McKiernan e Liam O Flynn.

Da anni Maitiú Ó Casaide è richiesto in tutto il mondo, sia come solista che come membro dei The Bonny Men e Ré, con i quali ha inciso diversi album molto acclamati. Ha suonato sul palco di importanti rassegne, come Le Festival Interceltique de Lorient, Sydney Theatre Festival, The New Zealand Festival, Celtic Connections ed Electric Picnic. Maitiú appare regolarmente in programmi tv e radiofonici in Irlanda e insegna al Na Píobairi Uilleann e al Willie Clancy.