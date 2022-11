Covid, scendono i ricoveri negli ospedali modenesi. Stabili quelli in terapia intensiva

Ad oggi, sono presenti in Azienda 81 pazienti con riscontro di tampone positivo 77 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 53 sono al Policlinico, 24 a Baggiovara) e 4 in terapia intensiva (3 al Policlinico, 1 all’Ospedale Civile). Circa il 30% dei pazienti (età media 70 anni) è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 70% (età media 72 anni) per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 28 ottobre, notiamo una riduzione dei ricoveri e la stabilità di quelli in terapia intensiva. Il dato conferma, comunque, la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

