“Crisi energetiche”: a Nonantola il terzo appuntamento di Aula 22

NONANTOLA- Si parlerà di crisi energetiche e di energia al terzo appuntamento organizzato da Aula 22 che si terrà lunedì 7 novembre 2022, dalle ore 20.30, alla Sala dei Giuristi del Palazzo della Partecipanza Agraria di Nonantola (in via Roma 21).

“Siamo in un treno che si sta andando a schiantare. E noi siamo gli autisti di questo treno. Ma non riusciamo a far cambiare rotta al treno e nemmeno a fermarlo. Con scadenza quasi regolare ci diamo degli obiettivi ragionevoli ma senza individuare mezzi adeguati e/o attuabili- spiega il relatore dell’incontro, il dottor Giovanni Serafini- Si parlava già di riduzione della CO2 nel 1992 (Protocollo di Kyoto). Sono passati 30 anni e le emissioni sono aumentate. Sono stati siglati accordi, lanciato programmi, indetto conferenze con al centro il clima e la lotta per preservare il pianeta. Ma perché non si raggiungono i risultati, e nemmeno ci si avvicina? Di chi è la responsabilità? Politica? Lobby? Grandi compagnie petrolifere? Il capitalismo? Prima di rispondere però è necessario conoscere bene come l’inquinamento sia strettamente legato al consumo di energia e come la società sia vincolata al consumo di energia. Purtroppo occorre fare uno sforzo perché le questioni tecniche non sono semplici. Ma solo partendo da esse si possono fare ragionamenti coerenti e realistici”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017