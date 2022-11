“Donare attraverso l’arte”: il 19 novembre si inaugura la mostra solidale per Ant

MODENA- Sarà inaugurata il 19 novembre- alle 17, presso la Galleria Verolino di Modena gentilmente concessa a titolo gratuito dal proprietario- la mostra Donare attraverso l’arte: promossa da ANT con la collaborazione della Galleria stessa e la partecipazione dello storico dell’arte Luca Massimo Barbero.

Sono state raccolte opere di arte contemporanea riunendo, per questa occasione, una serie di maestri che ben rappresentano l’arte nelle sue più ampie sfaccettature e che compongono quindi, in modo originale, una proposta estremamente significativa delle indagini stilistiche della contemporaneità.

Per questa importante iniziativa l’artista Wainer Vaccari ha realizzato un lavoro originale per l’occasione. Il maestro Giulio Paolini (vincitore del premio Praemium Imperiale 2022 per la pittura) ha donato un collage su carta del 2022 a titolo Studio per estasi di San Sebastiano, l’artista inglese David Tremlett una rara opera su carta del 1990. L’artista Franco Guerzoni una stampa a tempera, pezzo unico su carta, e Andrea Chiesi una litografia su carta. Paolo Ventura partecipa donando un’opera rappresentativa della sua serie Carousel del 2014, Cesare Leonardi una litografia del 1982, prodotta in occasione della pubblicazione del suo celeberrimo volume L’architettura degli Alberi, scritto con Franca Stagi. L’artista Arthur Duff sarà presente con un’opera su carta della sua nota produzione artistica.

È importante e significativa la partecipazione di questi ed altri artisti quali Luigi Ontani, Mario Schifano e Franco Fontana, presenti con opere che saranno esposte per sottolineare l’intenzione di riuscire a donare attraverso l’arte nuove risorse per il sostegno delle attività che ANT eroga gratuitamente in favore della cittadinanza.

I proventi donati dal pubblico per le opere esposte verranno infatti interamente impiegati da ANT per l’assistenza domiciliare ai malati oncologici, per i progetti di prevenzione e di accompagnamento.

ANT, infatti, da tempo è impegnata nella prevenzione oncologica in particolare nelle scuole. Attraverso momenti di formazione ed educazione alla salute (prevenzione primaria) e con la prevenzione secondaria. Questa attività è iniziata nel 2004 con il progetto di diagnosi precoce del melanoma ed a seguire delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie, con l’intento di svolgere un servizio per la comunità che va ad integrare quello offerto dalla sanità pubblica nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Accanto al personale sanitario, regolarmente retribuito, operano i volontari (a Modena circa 200) impegnati prevalentemente nella raccolta fondi. E’ soprattutto grazie al loro impegno che ANT è divenuta una realtà così apprezzata e radicata sul territorio.

Da oltre un anno la delegazione di Modena ha istituito anche un servizio di trasporto dedicato ad ammalati oncologici che debbano sottoporsi a radioterapia o a cure chemioterapiche.

Anche questo servizio è gratuito. E’ sufficiente telefonare alla sede di Viale Verdi per prendere gli accordi necessari ad organizzare il trasporto, che viene effettuato da volontari debitamente preparati da uno psicologo ANT.