Fermato con sei confezioni di cocaina pronte allo spaccio

MODENA- Nella notte di lunedì 14 novembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato un 34enne in viale delle Rimembranze che- all’esito della perquisizione personale- è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché in possesso di 2,1 grammi di “cocaina” suddivisi in 6 involucri e 220 euro in contanti.

Il 34enne nel corso della mattinata di martedì 15 novembre è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.

