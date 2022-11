Ferrari in lutto: addio all’ex ingegnere Mauro Forghieri

MODENA- Lutto in casa Ferrari per la morte dell’ingegnere Mauro Forghieri: progettista e direttore tecnico del Cavallino Rampante dagli anni ’60 agli anni ’80.

“Con la scomparsa di Mauro Forghieri se ne va un pezzo di storia modenese, un uomo che ha portato il nome della nostra terra in tutto il mondo, grazie alla sua straordinaria capacità di farci sognare con auto meravigliose”- ha commentato il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei

Nel manifestare le proprie condoglianze e la vicinanza alla famiglia, Tomei sottolinea “come l’ingegner Forghieri non fosse soltanto un genio dei motori, ma un uomo profondamente legato al proprio territorio. Qualche anno fa, nel 2019, lo premiammo con la “Ciliegia d’oro” a Vignola e più recentemente lo incontrai a casa sua. In entrambe le occasioni colsi il grande radicamento per questi luoghi, che amava profondamente, e una grande umanità. Ci lascia un modenese eccezionale”.

