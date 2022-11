Finale Emilia, Festival Noir: tutti gli appuntamenti di sabato 5 novembre

FINALE EMILIA- Sabato 5 novembre alle ore 21.30, il Festival Noir di Finale Emilia, organizzato dall’Amministrazione comunale con la direzione artistica di Barbara Baraldi, ospiterà Davide Toffolo che parlerà della sua storia a fumetti “Come rubare un Magnus”.

Il nuovo lavoro a fumetti di Toffolo ha per protagonista una tavola del grande disegnatore Roberto Raviola in arte Magnus – autore di alcuni tra i più noti fumetti italiani: Kriminal, Satanik e Alan Ford, per citarne qualcuno – che viene rubata durante una mostra antologica. Il vero primattore dell’opera è però lo stesso Magnus la cui vicenda artistica e umana viene ripercorsa attraverso i disegni di Toffolo.

Davide Toffoloè nato a Pordenone nel gennaio del 1965. A Bologna ha frequentato la scuola di fumetto di Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti. Vero innovatore nel campo del fumetto e tra i maggiori autori di graphic novel, è uno degli autori più originali e amati in Italia. Ha all’attivo numerose opere tra le quali – solo per citarne alcune – “Pasolini”, “Il Re Bianco”, “L’inverno d’Italia” e “Très! Fumetti per il teatro”, “Graphic novel is dead” e il road book musicale “Il cammino della Cumbia”. Motore di esperienze importanti come il gruppo “Mondo Naif” e le riviste “Dinamite” e “Fandango”, è molto amato anche per la sua seconda identità, quella di cantante del gruppo art-rock “Tre Allegri Ragazzi Morti”.

Grazia Verasani, nata a Bologna, è scrittrice, drammaturga, musicista. Ha cominciato a pubblicare racconti su riviste e quotidiani nella fine degli anni ‘80, grazie al sostegno di Gianni Celati, Roberto Roversi, Tonino Guerra e Stefano Benni. Ha pubblicato numerosi libri, tra i quali “Quo vadis, baby?” (2004), che ha inaugurato la serie con protagonista l’investigatrice privata Giorgia Cantini ed è diventato un film di Gabriele Salvatores e una serie tv prodotta da Sky.

Nicoletta Vallorani, lettrice onnivora e docente di Letteratura inglese e angloamericana all’Università degli Studi di Milano, ha esordito con “Il cuore finto di DR” (Premio Urania nel 1993), per poi continuare a scrivere seguendo la doppia pista del noir e della fantascienza. “Le madri cattive”, un romanzo scomodo e difficile sull’infanticidio, si è aggiudicato il Premio Maria Teresa Di Lascia nel 2012. Dopo “Avrai i miei occhi” (selezione Campiello 2020, Premio Italia) ed “Eva”, ha pubblicato “Noi siamo campo di battaglia”, il suo terzo romanzo ambientato nella Milano di domani.