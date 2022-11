Furti a Rivara, prese di mira case, farmacia e campo sportivo: migliaia di euro di danni

SAN FELICE SUL PANARO – Notte di furti quella tra martedì e mercoledì scorso a Rivara, frazione di San Felice. Una banda, composta da almeno quattro persone che viaggiavano su due auto diverse, ha fatto razzia e danni in diversi luoghi. Al giornale sono arrivate le segnalazioni di almeno un furto in villa, dove è stato razziato tutto quello che c’era di rivendibile, e di due tentati furti alla farmacia comunale e al campo sportivo.

Alla farmacia comunale c’è dentro il farmacista di turno di notte ad assistere in diretta a quanto stava accadendo. Racconta che attorno all’una e trenta ha sentito dei forti rumori, regolari, che provenivano dalla porta. Si è avvicinato e ha visto quattro uomini che tentavano di forzare la porta di ingresso. Accesa la luce, i quattro in tutta calma se ne sono andati, a mani vuote. Al mattino però la porta non si apriva più: è stato necessario chiamare un fabbro, e i danni ammontano a poco meno di un migliaio di euro.

Dalle telecamere si vedono due uomini arrivare in auto da Finale Emiloa lungo via Estensi, dopo pochi minuti sono statu raggiunti da altri due che avevano lasciato la macchina nel parcheggio,

E’ andata peggio al campo sportivo. Qui la banda ha scassinato la porta di ingresso degli uffici del Rivara calcio, aprendo una dopo l’altra tutte le porte. Alla fine non è stato rubato nulla: forse non è stato trovato niente di immediatamente smerciabile, ma i ladri hanno fatto davvero tanti danni, contati in circa due mila euro.

Per quanto riguardo ville e appartamenti, pare siano diversi i domicili visitati quella stessa notte. Probabilmente è opera della stessa banda di ladri in missione a Rivara.

Indagano i Carabinieri.

Nella fotogallery, la sede del Rivara Calcio

