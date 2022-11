Giovani, donne, accessibilità e transizione energetica: mezzo milione per sostenere nuovi progetti partecipativi

MODENA- Accompagnare la transizione ecologica, coinvolgere donne e giovani- come prevede lo stesso PNRR- e promuovere la cultura della legalità. Questo anche grazie al nuovo bando approvato dalla Giunta regionale che stanzia circa 530 mila euro di contributi per finanziare nuovi progetti partecipativi.

Con il ‘Bando Partecipazione 2022’, uno dei principali strumenti attraverso cui la Regione svolge la propria azione di sostegno ai percorsi di democrazia partecipativa, verranno appoggiati interventi in favore del dialogo tra amministrazioni pubbliche e cittadini.

“I processi partecipativi sono fondamentali per accrescere la qualità della democrazia e la consapevolezza dei cittadini rispetto ai beni comuni. Partecipare- afferma l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano– significa coltivare la democrazia, e in Emilia-Romagna la partecipazione è un percorso, non un punto di arrivo. Nell’ultimo triennio abbiamo investito oltre un milione e mezzo di euro attivando interventi per due milioni di euro. I processi partecipativi sono anche un’importante occasione per mettere al centro i cittadini nelle scelte delle amministrazioni”.

Previste premialità per la costituzione di comunità energetiche o gruppo di autoconsumo collettivo, coinvolgimento di giovani, progettualità verso lo sviluppo di pari opportunità ma anche Terzo settore e cooperative. Confermate quelle per i piccoli comuni, Unioni comunali in aree interne e montane o municipalità che intendano costruire le condizioni per una futura fusione.