Il Morandi di Finale Emilia migliore scuola della provincia per il Linguistico

Il Morandi di Finale Emilia migliore scuola della provincia per il Linguistico. L’altra eccellenza è il Pico di Mirandola, un po’ sbiadito ma sempre sul podio dei migliori licei modenesi per chi prosegue gli studi. Sono alcuni dei risultati emersi dalle classifiche 2022 pubblicate da eduscopio.it, il portale dedicato all’educazione e all’orientamento scolastico sostenuto dalla Fondazione Agnelli, in cui sono stati analizzati i dati di 7.700 indirizzi di studio di scuole secondarie italiane di secondo grado.

Per quanto riguarda la nostra provincia, guardando gli esiti dei rispettivi studenti all’Università gli istituti della Bassa primeggiano per quanto riguarda i licei. Il migliori liceo scientifico di tutta la provincia, ad esempio, si fa a Carpi, secondo posto per quello di Finale Emilia. Per le scienze umane il Sigonio è al top e Finale è al quarto posto, il Luosi di Mirandola è terzo tra tutti gli istituti tecnici modenesi. Negli istituti tecnici tecnologici il Galilei di Mirandola è ottavo e il Calvi di Finale Emilia è decimo

