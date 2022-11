Imparare a usare i defibrillatori: a Medolla l’incontro all’Auditorium di via Genova

MEDOLLA- L’importanza dei defibrillatori e come usarli. Venerdì 18 novembre alle ore 20.30 si terrà un incontro pubblico all’Auditorium di via Genova a Medolla nell’ambito del progetto “Medolla Cardioprotetta”, che grazie alla generosità e alla collaborazione tra Comune di Medolla, associazioni e imprese del territorio, ha consentito di dotare il paese di una rete di defibrillatori in luoghi pubblici.

L’evento di venerdì, che ha il patrocinio di Comune e Consulta del Volontariato, sarà a cura della Croce Blu di San Felice sul Panaro, Medolla e Massa Finalese. Nell’occasione, oltre a esercitazioni pratiche per chi vorrà imparare l’utilizzo di questi indispensabili dispostivi salvavita, verrà anche presentata la mappa dei defibrillatori installati sul territorio comunale di Medolla. “I traguardi raggiunti da questo progetto – commenta la vicesindaca e assessora alle Politiche socio-educative Graziella Zacchini – sono il frutto di un lavoro di squadra possibile solo in una comunità vera, capace di unirsi con generosità intorno alle tematiche fondamentali come quella della prevenzione”. Per info e iscrizioni è possibile contattare il numero 053581111 oppure inviare una mail all’indirizzo formazione@blusanfelice.org

