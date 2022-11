Incidente sulla via Emilia, traffico deviato

A causa di un incidente tra una automobile ed un mezzo pesante è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 “via Emilia” al km 124,350 ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria mediante l’uscita obbligatoria al km 123,900 per chi viaggia in direzione Modena e al km 126,200 per chi viaggia in direzione Bologna.

