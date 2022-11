La Bologna Marathon si corre nel nome di Lucio Dalla. E si prepara una call per musicisti per onorarlo

Una Maratona è sempre intimamente legata alla città che la ospita, alla sua storia, arte, cultura e architettura, alle

energie che la animano e ai cittadini che la vivono.

La Bologna Marathon nasce in una città con un clima culturale e storico impareggiabile, ma anche in una città

internazionale, giovane, innovativa e al passo con i tempi, ai primi posti per la qualità della vita.

Bologna è anche Città creativa della musica Unesco, da sempre culla di tanti artisti di ogni genere che hanno fatto

la storia della musica italiana e non solo.

Quello della Musica è il tema che ha ispirato gli organizzatori della Bologna Marathon 2023 che hanno deciso di

dedicare la seconda edizione di questo importante evento podistico al ricordo di una figura di riferimento

fondamentale nel panorama musicale italiano, forse quella più istrionica e sui generis, il grande Lucio Dalla che

avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo 2023.

Oggi in via D’Azeglio, nella casa in cui Lucio Dalla visse ed operò, sono state presentate le medaglie ufficiali della

Maratona, della 30 Km dei Portici e della Unipol Move Run Tune Up di 21 Km, dedicate proprio al grande artista

bolognese.

La presentazione si è tenuta alla presenza di Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla,

dell’assessora allo sport per il Comune di Bologna Roberta Li Calzi, della presidente di Bologna Sport Marathon

Teresa Lopilato e da Marco Checchi, CEO di Pelliconi Spa, in un’atmosfera molto emozionante.

Oltre che dall’iconico zuccotto con gli occhiali dell’artista, le medaglie ricordano Lucio e il suo legame con lo

sport con una strofa, incisa nel retro, dell’inno della Nazionale italiana cantato dall’artista in occasione delle Olimpiadi

di Pechino del 2008 dal titolo “Un uomo solo può vincere il mondo” (UN UOMO SOLO PUO’ VINCERE IL MONDO (L. Dalla, G. Di

Leva) / © 2008 BMG RIGHTS MANAGEMENT (ITALY) – PRESSING LINE). “Una strofa significativa e toccante – l’ultimo metro,

l’ultimo secondo…il sogno nel sogno…l’ultimo sogno…la libertà – che speriamo possa essere di ispirazione ai runner

accompagnandoli nelle corse che domenica 5 marzo attraverseranno la città di Lucio” commenta Andrea Faccani.

Il progetto è stato reso possibile grazie patrocinio e alla stretta collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla, che

con gioia ha accolto l’invito di Bologna Marathon a condividere il ricordo di Lucio in occasione del grande evento

sportivo che coinvolgerà tutta la città di Bologna, celebrando insieme nel nome della musica, dello sport e dei valori

di cui lo stesso è portatore.

Anche Pelliconi Spa, azienda legata al territorio e da sempre attenta alla promozione ed al sostegno dello sport e

della cultura, temi che si intrecciano fortemente nell’evento in calendario il 5 marzo 2023, ha subito sposato con

entusiasmo l’iniziativa, come si evince dalle Parole di Claudia Gnudi, membro del cda di Pelliconi e runner: “Correre

è libertà, energia vitale, dialogo con la terra e con se stessi. Credo che per un’azienda sia una splendida metafora:

correre come sfida continua ai propri limiti per conquistare nuovi orizzonti”

Insieme…Bologna corre ricordando Lucio Dalla e una delle grandi passioni che lo animavano, lo sport, cui è infatti

dedicata un’intera sezione della mostra “LUCIO DALLA. Anche se il tempo passa” che, inaugurata a Bologna lo

scorso 4 marzo, dopo la seconda tappa a Roma, al Museo dell’Ara Pacis sino al 6 gennaio 2023, proseguirà a Napoli

l’itineranza che nel biennio porterà il racconto della vita dell’artista in tutta l’Italia. Lucio amava praticare diversi sport,

ma soprattutto amava il tifo condiviso con gli amici, con il cuore che batteva per la Virtus e il Bologna FC tanto che “la

condizione indispensabile per partecipare alle trasmissioni domenicali” ricorda Andrea Faccani, Presidente della

Fondazione Lucio Dalla “era quella di avere a disposizione una tv per non perdersi mai una partita”.

Questa collaborazione tra Bologna Sport Marathon e la Fondazione Lucio Dalla non si limita a celebrare il musicista

con questo indimenticabile cimelio dedicato a tutti i runner che porteranno a termine la gara, ma si sviluppa anche

con un’iniziativa di street art molto speciale, in collaborazione con l’Ufficio Musica del Comune di Bologna, intitolata

“Se io fossi un angelo” (SE IO FOSSI UN ANGELO (L. Dalla) / © 1985 EMI Music Publishing Italia – Universal Music Publishing Ricordi),

ricordando una delle canzoni che più rappresentano Lucio Dalla e il suo pensiero, il suo spirito libero, la sua arguzia e

la sua ironia.

Si tratta di una call aperta a tutti i musicisti che accoglieranno l’invito a suonare lungo il percorso della Bologna

Marathon 2023, brani di loro scelta unitamente a brani composti da Lucio Dalla, dando vita ad un affettuoso omaggio

musicale di tutta la Città nella ricorrenza di quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno dell’artista.

Performer di ogni nazionalità ed età potranno candidarsi gratuitamente, dal 1 Dicembre 2022 al 31 Gennaio 2023, nei

siti www.bolognamarathon.run, fondazioneluciodalla.it, inviando una presentazione del proprio repertorio che dovrà

prevedere almeno una canzone di Lucio Dalla, per essere selezionati tra i 10 artisti che si esibiranno, Domenica 5

Marzo, lungo il percorso della maratona.

Una commissione, formata dal Presidente della Fondazione Lucio Dalla, Andrea Faccani, dal Presidente di Pressing

Line, Daniele Caracchi, dalla Presidente del Ferrara Buskers Festival, Rebecca Bottoni, dall’ideatore e direttore

artistico del Festival, Stefano Bottoni e da un membro designato da Bologna Sport Marathon, esaminerà i materiali e

selezionerà i partecipanti ammessi all’evento, per i quali è previsto un gettone di presenza.

L’arte di Dalla, nato e vissuto a Bologna, ha donato non solo dei capolavori ma anche tantissime perle, nascoste tra

le pieghe di un repertorio straordinario e sconfinato, che farà da ‘colonna sonora’ alla Bologna Marathon 2023.

