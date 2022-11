La migliore mortadella d’Italia si fa a San Prospero. E’ la Favola Gran riserva di Mec Palmieri

La migliore mortadella d’Italia si fa a San Prospero. E’ la Favola di Mec Palmieri.

Il sindaco di San Prospero Sauro Borghi si congratula con gli amministratori del Salumificio Mec Palmieri per il riconoscimento ricevuto dalla Guida Salumi d’Italia 2023, che ha assegnato il premio per la Migliore Mortadella d’Italia alla Mortadella Favola Gran Riserva, prodotto tipico del salumificio sanprosperese. La cerimonia di premiazione si è tenuta in data 14 novembre a Busseto (Parma), dove il Salumificio Mec Palmieri ha ottenuto il massimo del punteggio Cinque Spilli per la Mortadella Favola Gran Riserva.

“Il Salumificio Mec Palmieri si riconferma un’eccellenza a livello nazionale – commenta Sauro Borghi – Duramente colpita dal sisma di dieci anni fa, l’azienda ha continuato ad investire contribuendo a creare occupazione. Grazie ai suoi prodotti unici, quest’azienda concorre in modo essenziale a dare lustro al nostro territorio in tutta Italia. San Prospero è una miniera di eccellenze enogastronomiche che meritano di essere scoperte e apprezzate non solo in tutto il paese, ma in tutto il mondo”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017