Manutenzione ascensori, arrivano i nuovi esperti: si fa l’esame atteso da tempo

Sono 35 gli aspiranti manutentori ascensoristi, provenienti da imprese della provincia di Modena e da tutto il territorio regionale, ammessi allo specifico esame – che inizierà domani, martedì 29 novembre, bandito dalla Prefettura di Modena, necessario per il conseguimento dell’abilitazione obbligatoria per poter operare su ascensori e montacarichi. Dopo aver contribuito alla preparazione dei futuri manutentori con un corso ad hoc realizzato dalla propria struttura formativa Ecipar, in un’ottica di fattiva collaborazione con la Prefettura, CNA ha messo a disposizione i locali e l’impianto elevatore della propria sede provinciale di via Malavolti 27, per poter svolgere le prove teorico-pratiche previste dalla commissione esaminatrice. Un contributo determinante è arrivato anche dalla ditta Essemmeti srl di Modena che ha concesso la disponibilità di un proprio tecnico manutentore per supportare la commissione nello svolgimento della prova pratica.

Si avvia pertanto a conclusione un lungo iter che darà una boccata d’ossigeno ad un settore, quello della manutenzione degli ascensori, in perenne affanno a reperire sul mercato figure qualificate e molte ambite. L’Italia oltre ad essere il paese in Europa con il più alto numero di ascensori, con circa 1 milione di installazioni secondo gli ultimi dati, è anche uno dei paesi in cui gli impianti sono tra i più datati, con oltre il 40% realizzato da oltre 30 anni. Il ruolo del manutentore è pertanto fondamentale per il mantenimento del corretto funzionamento e degli standard di sicurezza degli elevatori. Interventi che in questi mesi hanno subito ritardi proprio a causa della mancanza del personale qualificato causando grossi disagi ai cittadini con difficoltà motorie.

