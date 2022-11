Massa Finalese, al via il bando per la gestione del Centro Polivalente

Potranno concorrere per la selezione del progetto le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni- riconosciute o non riconosciute- fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli enti che intendono partecipare al bando dovranno presentare un progetto che preveda la programmazione e la realizzazione di attività rivolte a tutta la cittadinanza nel rispetto delle finalità sopra descritte.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗼 𝗮 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲 al Comune di Finale Emilia, via Monte Grappa 6, entro e non oltre le ore 12.20 del 18 novembre 2022.