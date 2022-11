Milano? Tenerife? No, Bomporto. Apre il Piper, nuovo locale notturno

BOMPORTO – Un nuovo locale notturno apre e Bomporto. Si chiama Piper Club e nasce dove fino a poco tempo fa c’era l’ex Agriturismo

Marandello, in via Per Solara 1/3.

Il titolare, Maurizio De Luca, ha 25 anni di esperienza nel settore, la prima volta a Milano e l’ultima a Tenerife. Adesso l’obiettivo è creare un qualcosa di innovativo, un qualcosa che a Modena, ma anche altrove, non esiste ancora. Dj set ogni sera, possibilità di ballare e guardare le partite e di cenare.

