Mirandola, veicolo finisce fuori strada: via per Concordia chiusa per il recupero

MIRANDOLA- La polizia locale di Mirandola ha comunicato la temporanea chiusura di via per Concordia per permettere le operazioni di recupero di un veicolo finito fuori strada.

Gli agenti raccomandano di prestare massima attenzione.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30

La polizia locale di Mirandola ha comunicato la riapertura della strada e la rimozione del veicolo.

